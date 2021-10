Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Food Truck gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Freitagabend vergangener Woche und Donnerstag 11.45 Uhr stahlen bislang unbekannte Täter einen Verkaufsanhänger bzw. Food Truck, der auf dem Parkplatz eines Elektrogeschäfts in der Schwertstraße im Sindelfinger Osten abgestellt war. Es handelt sich um einen Anhänger der Firma Moetefindt, an dem Böblinger Kennzeichen (BB-) angebracht sind. Der schwarze Food Truck ist in rot mit "Meat Wagen", in weiß mit dem Firmennamen einer Metzgerei und in grau mit verschiedenen Küchenutensilien beklebt. Der Wert des Anhängers beläuft sich auf über 20.000 Euro. Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, sucht Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Anhängers geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell