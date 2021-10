Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Zeugen nach Unfall in der Buchstraße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag gegen 15.25 Uhr kam es in der Buchstraße in Bietigheim-Bissingen zu einem Unfall, bei dem ein 13 Jahre alter Junge verletzt wurde. Der Junge war im Bereich der Bushaltestelle auf Höhe des Buchzentrums aus dem Bus ausgestiegen. Er sei dann hinter dem Bus hervorgetreten, um die Fahrbahn zu überqueren. Zeitgleich befuhr eine 33 Jahre alte BMW-Lenkerin die Buchstraße von der Freiberger Straße kommend. Vermutlich übersah die 33 Jahre alte PKW-Lenkerin den Jungen, so dass der Außenspiegel des Fahrzeugs den 13-Jährigen traf und ihn verletzt. Er musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Am PKW entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0, in Verbindung zu setzen.

