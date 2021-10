Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg

Böblingen: Sturmtief "Ignatz" sorgt für zahlreiche Einsätze

Ludwigsburg (ots)

Das Sturmtief "Ignatz" hat in den Landkreisen Böblingen und Ludwigsburg für zahlreiche Einsätze von Polizei, Feuerwehren du Mitarbeitenden von Bauhöfen und Straßenmeistereien gesorgt. Das Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Ludwigsburg zählte von 05:30 bis 13:15 Uhr 110 sturmbedingte Meldungen. 80 davon im Kreis Ludwigsburg und 30 im Kreis Böblingen. In 55 Fällen galt es, umgestürzte Bäume oder abgebrochene Äste von den Straßen zu räumen. Fünfmal wurden dabei geparkte Autos beschädigt. Umgestürzte Bauzäune, und Verkehrseinrichtungen mussten in 30 Fällen wieder aufgerichtet oder aufgestellt werden. In sieben Fällen wurden dabei Pkw von umherfliegenden Teilen getroffen.

Gegen 09:10 Uhr hob der Sturm auf einem Betriebsgelände in Sachsenheim das Dach eines größeren Zeltes ab und schleuderte es gegen drei geparkte Pkw. Dabei entstand Sachsachaden von etwa 15.000 Euro.

Gegen 09:40 Uhr drückte der Sturm in der Bauhofstraße in Ludwigsburg ein an einem Rohbau aufgestelltes, größeres Gerüst um, das in der Folge teilweise auf das Dach eines gegenüberliegenden Wohnhauses kippte. Der Rest des Gerüstes wurde durch einen auf der Fahrbahn abgestellten Baukran aufgehalten. Der an dem Rohbau, den gegenüberliegenden Haus und der Baustelleneinrichtung entstandene Sachschaden beläuft sich nach erster Schätzung auf etwa 55.000 Euro. Gerüstbauer begannen noch am Vormittag mit dem Rückbau des Gerüstes. Die Bauhofstraße wurde im Bereich der Gefahrenstelle abgesperrt.

