Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Defekte Geschirrspülmaschine löst Feuerwehreinsatz aus

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag gegen 03:00 Uhr kam es in der Jahnstraße in Bietigheim-Bissingen zu einem Feuerwehreinsatz. Im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses befand sich eine defekte Geschirrspülmaschine in einer der Wohnungen. Aus dieser tropfte Wasser, das sich seinen Weg in das erste Oberschoss bahnte. Aufgrund des entstandenen Wasserschadens wurden Feuerwehr und Polizei alarmiert. Die Freiwillige Feuerwehr Bietigheim-Bissingen rückte mit drei Fahrzeugen und elf Wehrkräften an, um das Wasser abzudrehen und die Spülmaschine trocken zu legen. Der entstandene Sachschaden beträgt um die 3.500 Euro.

