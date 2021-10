Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg-Gültstein: 22-Jähriger regungslos auf Gehweg aufgefunden

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwochabend, gegen 21.30 Uhr, entdeckte eine Zeugin einen jungen Mann in der Ohmstraße in Gültstein, der nicht in der Lage war, selbstständig zu gehen. Er taumelt, stürzte und blieb auf dem Gehweg liegen. Bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei kümmerte sich die Frau um den Unbekannten, der unter dem Einfluss von Alkohol und möglicherweise auch Drogen zu stehen schien. Die Beamten des Polizeireviers Herrenberg führten vor Ort einen Atemalkoholtest mit der Person durch. Das Ergebnis belief sich auf knapp drei Promille. Zunächst war es nicht möglich den Mann zu identifizieren. Ein Gespräch konnte er nicht führen und Ausweispapiere waren nicht vorhanden. Aus gesundheitlichen Gründen wurde er zunächst in einem Krankenhaus aufgenommen. Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass es sich um einen 22-Jährigen handelt, der aus einer psychiatrischen Einrichtung im Landkreis Rottweil abgängig ist.

