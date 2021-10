Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/ Steinheim an der Murr: LKW-Fahrer muss nach Kollision mit Sattelzug ins Krankenhaus

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 15:30 Uhr auf der Bundesautobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Pleidelsheim und Mundelsheim in Fahrtrichtung Würzburg zu einem Unfall im zähfließenden Verkehr. Ein 70-jähriger LKW-Fahrer bremste vermutlich nicht rechtzeitig und fuhr in der Folge auf einen 31-jährigen Sattelzugfahrer auf. Bei der Kollision wurde das Führerhaus des LKW stark eingedrückt, sodass der 70-jährige Fahrer eingeklemmt wurde. Ersthelfer konnten den Verletzten befreien. Anschließend wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am LKW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Während der Bergung des LKW mussten teilweise zwei Fahrstreifen gesperrt werden, sodass es zu einem Rückstau von bis zu neun Kilometern kam. Am Auflieger des Sattelzugs entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell