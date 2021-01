Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Bei Trunkenheitsfahrt Drogen im Fahrzeug mitgeführt

Zweibrücken (ots)

Zeit: 14.01.2021, 16:45 Uhr. Ort: Zweibrücken, Oselbachstraße. SV: Eine 45-jährige Pkw-Fahrerin, die von Kräften der Bereitschaftspolizei kontrolliert worden war, stand merklich unter Drogeneinfluss. Ein Test reagierte positiv auf Amphetamin und THC, so dass der Frau eine Blutprobe entnommen wurde. Ihr droht neben einem Bußgeld in Höhe von 500 EUR auch ein Fahrverbot von einem Monat. Doch damit nicht genug: Zusammen mit Beamten der Polizeiinspektion Zweibrücken untersuchten die Kräfte der Bereitschaftspolizei den Wagen und wurden fündig: Neben 63 Gramm Marihuana (portionsweise verpackt) und 10 Gramm Amphetamin - versteckt an mehrere Stellen im Wagen - konnten im Besitz der 45-Jährigen über 2.400 EUR an Bargeld aufgefunden und sichergestellt werden. Wegen Verdachts des Betäubungsmittelhandels wurden die Fahrerin und ihre beiden Mitinsassen (eine 29-jährige Frau aus dem Kreis Südwestpfalz und ein 35-jähriger Mann aus dem Kreis Kusel) vorübergehend festgehalten und Folgemaßnahmen eingeleitet. Dabei wurden in der Wohnung der 29-Jährigen Drogenkonsumartikel und ein gestohlenes Fahrrad und in der Wohnung des 35-Jährigen geringe Mengen an Betäubungsmitteln aufgefunden. Die Festgehaltenen wurden nach erkennungsdienstlicher Behandlung gegen 02:00 Uhr in der Nacht entlassen. | pizw

