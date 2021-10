Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kirchheim am Neckar: Unfallflucht in der Rathausstraße

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro ist die Bilanz einer Unfallflucht, die sich zwischen Mittwoch 17.30 Uhr und Donnerstag 08.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Rathausstraße in Kirchheim am Neckar ereignete. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker streifte einen geparkten BMW und machte sich im Anschluss davon. Am BMW entdeckten die ermittelnden Beamten gelbe Lackantragungen, die vom Verursacherfahrzeug stammen dürften. Hinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07042 405-0, entgegen.

