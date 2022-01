Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: 56 Jahre alter Mann aufgrund medizinischer Ursache in Unfall verwickelt

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag ereignete sich gegen 10.00 Uhr in der Ricarda-Huch-Straße im Ludwigsburger Ortsteil Poppenweiler ein Unfall, an dem ein 56 Jahre alter Sprinter-Fahrer beteiligt war. Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache war es dem Fahrer nicht mehr möglich den Sprinter sicher zu führen. Er verlor die Kontrolle, fuhr über einen Gehweg und beschädigte zwei geparkte Autos. Es entstand ein Sachschaden von circa 15.000 Euro, verletzt wurde niemand. Der Sprinter war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Führerschein des 56-Jährigen wurde von der Polizei beschlagnahmt.

