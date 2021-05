Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210526.4 Glückstadt: Betrunken auf Versorgertour

Glückstadt (ots)

Am Pfingstmontag hat die Polizei dank eines Zeugenhinweises in Glückstadt die Trunkenheitsfahrt eines Mannes aufgedeckt. Der war unterwegs gewesen, um Alkohol-Nachschub zu besorgen. Mehr als zwei Promille schlugen für ihn zu Buche.

Nach einem Hinweis auf die Trunkenheitsfahrt einer männlichen Person in Glückstadt machte sich eine Streife gegen 11.25 Uhr auf die Suche nach dem beschriebenen, verdächtigen Passat. Letztlich trafen die Beamten den Wagen in der Gerhart-Hauptmann-Straße an. Fahrzeugführer war ein 40-Jähriger, der einräumte, bereits seit dem Vorabend Wodka getrunken zu haben und unterwegs gewesen sei, um sich Nachschub zu organisieren. Ein freiwillig durch den Glückstädter absolvierter Atemalkoholtest lieferte ein Ergebnis von 2,03 Promille. Die Einsatzkräfte ordneten daraufhin eine Blutprobenentnahme an und stellten den Führerschein des Mannes sicher. Er wird sich wegen der Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

Merle Neufeld

