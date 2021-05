Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210526.3 Burg: Zeugen nach Fahrrad-Unfall gesucht!

Burg (ots)

Bereits am vergangenen Freitag ist ein Kind in Burg mit seinem Fahrrad gegen ein parkendes Fahrzeug geraten. Der Junge stürzte und verletzte sich leicht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Zudem bitten die Ermittler einen Autofahrer, der den Radler kurz vor dem Unglück überholt hat, sich zu melden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befand sich der 12-Jährige um 07.25 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Weg zur Schule. Er bog aus dem Königsweg kommend nach rechts auf die Waldstraße ein. Kurz darauf beabsichtige er, an einem am rechten Fahrbahnrand parkenden Auto vorbeizufahren, als ihn von hinten ein PKW überholte. Der Schüler brach sein Vorhaben ab, konnte allerdings nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Parkenden. Im Zuge dessen kam der Junge zu Fall und verletzte sich leicht im Gesicht. An dem angefahrenen Wagen entstand ein Sachschaden.

Ein Rettungswagen versorgte den Gestürzten vor Ort, bevor er in die Obhut einer Angehörigen übergeben wurde.

Zur abschließenden Klärung des Sachverhalts sucht die Polizei nun nach Zeugen, insbesondere nach dem Verkehrsteilnehmer, der das Kind vor dem Unglück überholt hat. Sie sollten sich unter der Telefonnummer 04825 / 7799880 bei der Polizei in Burg melden.

Merle Neufeld

