Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210526.2 Albersdorf: Viele Beanstandungen bei Schwerlastkontrolle

Albersdorf (ots)

Am Dienstag haben Beamte des Polizeibezirksreviers Heide und der Verkehrsüberwachung Neumünster an der Autobahn 23 eine mehrstündige Schwerlastkontrolle in Kombination mit einer Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Bei mehr als 50 Prozent der überprüften Fahrzeuge gab es Beanstandungen, an die Geschwindigkeit hielten sich nur relativ wenige Verkehrsteilnehmer nicht.

In der Zeit von 09.00 Uhr bis 13.00 Uhr postierten sich die fünf Beamte aus Heide in Albersdorf an der BAB 23 auf dem dortigen Parkplatz Dithmarscher Geest in Fahrtrichtung Norden. Sie unterzogen insgesamt 30 Lastkraftwagen einer gründlichen Kontrolle und beanstandeten 18 von diesen. Der Geschwindigkeitsmesstrupp des Verkehrsüberwachungsdienstes aus Neumünster unterstützte die Kontrollaktion und achtete auf die Einhaltung der Geschwindigkeit, die am Einsatzort auf 60 km/h heruntergetrichtert war. Während der vier Stunden passierten 1.709 Fahrzeuge die Kontrollstelle, 88 von ihnen waren zu schnell, den Negativrekord stellte ein Verkehrsteilnehmer mit 111 km / h auf. Den Raser erwarten zwei Punkte in Flensburg, ein einmonatiges Fahrverbot und ein Bußgeld.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell