Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: 57-Jähriger Tatverdächtiger nach Auseinandersetzung mit Messer in Ditzingen-Hirschlanden in Haft

Ludwigsburg (ots)

Der 57-jährige Tatverdächtige, der am Sonntagabend gegen 18:00 Uhr einen 77-Jährigen Nachbarn nach einer vorangegangenen Ruhestörung im Verlauf eines Streits mit einem Messer lebensbedrohlich verletzt haben soll, wurde am Montagnachmittag einem Haftrichter beim Amtsgericht Ludwigsburg vorgeführt. Der von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragte Haftbefehl wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung wurde in Vollzug gesetzt und der 57-Jährige Deutsch-Türke in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

