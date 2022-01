Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Polizei sucht rechtmäßigen Eigentümer eines größeren Geldbetrages

Ludwigsburg (ots)

Die Polizei in Stuttgart hat in der Nacht zum Montag einen 16-jährigen Jugendlichen aus Ludwigsburg vorläufig festgenommen, der dort Feuerwerkskörper gezündet und sich zunächst einer Kontrolle entzogen hatte. Bei dem Jugendlichen stellten die Einsatzkräfte einen größeren Bargeldbetrag sicher, den er mutmaßlich über das vergangene Wochenende auf noch ungeklärte Art und Weise in Ludwigsburg gestohlen haben könnte. Der mögliche Geschädigte einer entsprechenden Straftat wird gebeten, sich unter Tel. 07141 18-5353, beim Polizeirevier Ludwigsburg zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell