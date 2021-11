POL-PDNW: Neustadt/Wstr.: Alkoholisiert am Straßenverkehr teilgenommen

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Am frühen Morgen des 06.11.2021 gegen 01:13 Uhr hielt eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Neustadt/Wstr. in der Schlachthofstraße in Neustadt einen PKW zum Zwecke einer allgemeinen Verkehrskontrolle an. Im Rahmen der Kontrolle konnte durch die eingesetzten Beamten bei dem 36-jährigen Fahrer Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,77 Promille. Dies stellt eine Straftat dar, sodass die Fahrt des Fahrzeugführers vor Ort beendet war und der PKW an der Kontrollörtlichkeit abgestellt werden musste. Dem Beschuldigten wurde auf der Polizeiinspektion Neustadt durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheitsfahrt nach §316 StGB.

