Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Nagelbrett in Einfahrt gelegt

BAD DÜRKHEIM (ots)

Bereits im Zeitraum vom 29.10.2021, 16:00 Uhr bis 02.11.2021, 08:00Uhr wurde im Bereich einer Zufahrt, zu einem Innenhof, in der Seebacher Straße in Bad Dürkheim, eine mit langen Nägeln versehene Baumrinde abgelegt. Die bislang unbekannten Täter legten die präparierte Baumrinde so ab, das ein einfahrendes Fahrzeug beschädigt worden wäre. Glücklicherweise kam es zu keiner Schädigung eines Fahrzeuges, da die Rinde frühzeitig entdeckt werden konnte. Bisherige Ermittlungen der PI Bad Dürkheim verliefen bislang ergebnislos, daher bittet die Polizei um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

