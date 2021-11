Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Friedelsheim) - Spülmaschine in Brand geraten

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 04.11.2021 gegen 17:30 Uhr wurde eine brennende Spülmaschine in einem Mehrfamilienhaus in der Bahnhofstraße in Friedelsheim gemeldet. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr konnte das Feuer durch den Bewohner mit Hilfe eines Feuerlöschers gelöscht werden. Die freiwillige Feuerwehr durchlüftete das Gebäude und baute die Spülmaschine aus. Als Brandursache wird zum jetzigen Zeitpunkt von einem technischen Defekt ausgegangen. Glücklicherweise entstand weder ein Personen- noch ein Gebäudeschaden. Die Freiwillige Feuerwehr Wachenheim war mit drei Einsatzfahrzeugen und 15 Kräften im Einsatz.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell