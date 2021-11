Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - HILTI-Geräte aus Firmenfahrzeug gestohlen

Grünstadt, Carl-Zeiss-Straße - 03.11.2021, 00:15 Uhr (ots)

In der Nacht zum 03.11.2021 wurde das Firmenfahrzeug eines Kachelofenbauers in der Carl-Zeiss-Straße aufgebrochen. Im Transporter befanden sich mehrere hochwertige Elektrowerkzeuge der Marke HILTI (Bohrer, Säge, Schweißgerät). Es gibt Videoaufnahmen, wodurch die Tatzeit eingegrenzt werden kann. Der Einbruch wurde von 2 Tätern verübt, die allerdings nicht näher beschrieben werden können. Es entstand ein Schaden von ca. 6000EUR. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Möglicherweise hat jemand kurz nach Mitternacht verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Gewerbegebietes gemacht. Hinweise bitte an die Polizei Grünstadt 06359 93120.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell