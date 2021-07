Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Bundespolizei entdeckt Fälschung

Müllheim (Baden)/Freiburg (ots)

Ein 32-Jähriger wies sich bei einer Kontrolle der Bundespolizei mit einer griechischen Identitätskarte aus. Die Streife stellte fest, dass es sich dabei um eine Fälschung handeln dürfte.

Am Donnerstagabend kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen aus der Schweiz kommenden Fernzug. Auf Höhe Müllheim kontrollierten sie einen 32-Jährigen, der sich mit einer griechischen Identitätskarte auswies. Bei der Überprüfung stellte die Streife Fälschungsmerkmale am Dokument fest. Im Rahmen der Durchsuchung fanden sie bei dem syrischen Staatsangehörigen eine Karte für Asylsuchende aus Griechenland. Zu Durchführung der weiteren Maßnahmen wurde der 32-Jährige in Freiburg auf die Dienststelle verbracht. Wegen des Verdachts auf Urkundenfälschung und unerlaubte Einreise wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Der 32-Jährige äußerte ein Asylbegehren und wurde nach Abschluss der Maßnahmen an eine Landeserstaufnahmeeinrichtung weitergeleitet.

