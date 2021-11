Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Freinsheim) - ungebührliches Verhalten hat weitreichende Folgen

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 04.11.2021 gegen 11:00 Uhr kam es in einem Amtsgebäude in der Bahnhofstraße in Freinsheim zu einem Hausfriedensbruch der weitergehenden Folgen haben sollte. Ein 29-Jähriger wurde aufgrund seines ungebührlichen Verhaltens durch einen Vollzugsbeamten des Hauses verwiesen. Da er dieser Aufforderung nicht nachkam, wurde die Polizei verständigt. Bei der Personalienüberprüfung konnte dann festgestellt werden, dass er zur Fahndung ausgeschrieben war, da einer Gerichtsverhandlung unentschuldigt ferngeblieben war. Nach der Eröffnung des Haftbefehls und der Vorführung bei einem Richter wurde er in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Gegen ihn wird nun wegen Hausfriedensbruch ermittelt.

