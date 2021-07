Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ehrliche Finderin als Urlaubsretterin

Gelsenkirchen (ots)

Eine 33 Jahre alte Gelsenkirchenerin hat sich gestern, 1. Juli 2021, um 15 Uhr bei der Polizei gemeldet, weil sie auf der Munckelstraße in der Altstadt einen Briefumschlag mit 1090 Euro Bargeld gefunden hatte. Beamte nahmen das Geld in Verwahrung und brachten es zur Wache. Am frühen Abend meldete sich dann eine verzweifelte 39 Jahre alte Frau, die ihr Urlaubsgeld vermisste. Als die Beamten ihr mitteilten, dass eine ehrliche Finderin das Geld abgegeben hatte und die Frau beweisen konnte, die rechtmäßige Eigentümerin zu sein, war die Freude entsprechend groß. Die Beamten händigten ihr den Umschlag auf der Wache aus. Mit Freudentränen in den Augen dankte die Gelsenkirchenerin den Beamten und machte sich auf den Weg zu der ehrlichen Finderin. Die Ermittlungen sind abgeschlossen, der Fall geklärt.

