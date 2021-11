Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Bei Personenkontrolle Drogen aufgefunden

Grünstadt (ots)

Am Freitag, 05.11.2021 gegen 17:30 Uhr stellten Beamte der Polizei Grünstadt eine junge Frau in der Friedrich-Eberth-Straße fest, welche dort etwas abseits saß. Beim Herantreten an die Frau nahmen die Beamten bereits starken Marihuanageruch wahr. Unter ihr konnte schließlich der Rest eines Joints aufgefunden werden. Bei der anschließenden Durchsuchung ihrer Person wurde zudem eine kleine Packung mit einer geringen Menge Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde eingeleitet.

