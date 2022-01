Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ottmarsheim: 5.000 Euro Schaden nach Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

In der Max-Eyth-Straße in Ottmarsheim hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Montag zwischen 13:30 und 16:00 Uhr einen geparkten VW Polo auf der Fahrerseite angefahren und dabei etwa 5.000 Euro Sachschaden angerichtet. Dessen ungeachtet entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, bittet um Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell