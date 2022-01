Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: 14 Quadratmeter Graffiti in Löbau und Eibau

Löbau, Eibau (ots)

Unbekannte Täter haben vermutlich in der Silvesternacht am Löbauer Bahnhof und am Bahnhaltepunkt Eibau zahlreiche Graffitischriftzüge hinterlassen.

Die Bundespolizei, die am 4. und am 5. Januar mehrere Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung einleitete, geht davon aus, dass Jugendliche den Jahreswechsel ausgelassen feierten und ihrem aus ihrer Sicht "künstlerischen Tatendrang" freien Lauf ließen. Beschädigungen durch Böller wurden dieses Mal nicht festgestellt. Die Schriftzüge, unter denen sich ein Hakenkreuz und die Buchstabenfolge FCK COPS befinden, wurden mit schwarzen, weißen und roten Faserschreibern angebracht. Zu finden sind sie in Eibau am Hauptgebäude, an der Infovitrine und dem Stationsschild sowie in Löbau in der Gleisunterführung, am Fahrstuhl, zahlreichen Stahlträgern der Bahnsteige, an Pollern und an Müllbehältern.

Der Schaden wird durch die anstehenden Reinigungskosten auf bis zu 1.000,00 Euro geschätzt.

