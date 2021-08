Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Graffiti

Schmallenberg (ots)

Vermutlich in der Nacht zum Freitag beschmierten unbekannte Täter mehrere Wände der Hauptschule sowie der dazugehörigen Sporthalle an der Obringhauser Straße mit Sprühfarbe. Die genaue Tatzeit liegt zwischen Donnerstag, 18.30 Uhr, und Freitag, 17.45 Uhr. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Schmallenberg unter 0 29 74 - 90 200 in Verbindung.

