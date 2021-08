Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zusammenstoß mit Gegenverkehr

Medebach (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw erlitt ein 60-jähriger Kradfahrer schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte den Siegener in ein Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen war der Motorradfahrer gegen 13.15 Uhr auf der Landstraße 872 in Richtung Deifeld unterwegs. Kurz hinter Wissinghausen geriet das Krad in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr. Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Der 73-jährige Autofahrer aus Korbach blieb unverletzt.

