POL-ESW: Pressebericht 22.04.2021 - 2

Hund frisst Giftköder; Polizei ermittelt

Bei der Polizei in Eschwege zur Anzeige gebracht wurde am Montagabend ein Vorfall, wonach Unbekannte offenbar im Bereich Meißner-Vockerode "Giftköder" ausgelegt haben. Am Montagnachmittag war eine Hundebesitzerin mit ihrer Mischlingshündin zunächst in der Feldgemarkung bei Vockerode spazieren. Gegen 15.00 Uhr kehrte die Frau dann in den eigenen Garten in der Schwalbenthaler Straße zurück, wo sich das Tier sofort auf ein Stück Fleisch stürzte. Es gelang der Frau zwar noch, ihrem Tier einige Reste des Fleisches aus dem Maul zu entwinden, den größten Teil davon hatte die Hündin aber bereits verschlungen. Wie sich herausstellte, handelte sich bei dem Fleisch um eine Art "Hackfleischball", der mit blauem Giftweizen (ugs. "Rattengift") versetzt war. Durch die sofortige Aufsuche einer Tierärztin konnte der Hund zum Glück schnell behandelt und zum Auswürgen des vergifteten Fleischs gebracht werden, so dass für das Tier letztlich keine größeren Beeinträchtigungen mehr entstanden sind. Die Polizei hat jetzt in dem Fall Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Nummer 05651/925-0.

Polizei Witzenhausen

Fensterscheibe an der UNI in Witzenhausen eingeworfen; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben in der Steinstraße in Witzenhausen eine Fensterscheibe am Eingang zur UNI-Mensa eingeworfen und dadurch einen Schaden von 200 Euro angerichtet. Die Tatzeit liegt zwischen Mittwochabend 21.30 Uhr und Donnerstagmorgen 09.30 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0 entgegen.

