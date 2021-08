Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Rücknahme der Warnmeldung nach Batteriebrand

Ludwigsburg (ots)

Die Warnmeldung für die Anwohner des Stadtteils Buch wird hiermit zurückgenommen.

Die Brandgas-Messungen der Feuerwehr waren zuletzt unauffällig.

Die Elektrofahrzeugbatterie, die in der Zwischenzeit von Einsatzkräften dauerhaft bewässert wurde, konnte gegen 17.25 Uhr von der Feuerwehr in einem speziellen Container deponiert werden. Die Halle, in der der Brand ausgebrochen war, wurde belüftet. Es wurde niemand verletzt.

Vor Ort waren die Freiwilligen Feuerwehren Bietigheim-Bissingen, Besigheim und Kornwestheim sowie die Feuerwehr Ludwigsburg mit insgesamt 46 Wehrleuten und 14 Fahrzeuge im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell