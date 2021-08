Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Warnmeldung nach Batteriebrand

Ludwigsburg (ots)

Wegen eines Batteriebrandes in einem Firmengebäude in der Etzelstraße in Bietigheim-Bissingen werden derzeit (16.20 Uhr) die Anwohner des Stadtteils Buch gebeten Türen und Fenster geschlossen halten. Gegen 15.30 Uhr geriet eine Elektrofahrzeugbatterie vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Bietigheim-Bissingen rückte zum Brandort aus und brachte die Batterie aus dem Gebäude ins Freie. Aufgrund austretender Brandgase warnt die Polizei derzeit mittels Lautsprechdurchsagen. Die Feuerwehr wird die Batterie in einem speziellen Container abtransportieren. Der entstandene Sachschaden wurde auf eine sechsstellige Summe geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell