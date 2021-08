Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Magstadt: Vier beschädigte Straßenschilder - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Samstag beschädigten Unbekannte insgesamt vier Straßenschilder in der Mühlstraße in Magstadt. Einer Zeugin zufolge soll es sich bei den Tätern um Jugendliche gehandelt haben. Die Schadenshöhe konnte bislang noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Maichingen, Tel. 07031 20405-0, sucht nach weiteren Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell