POL-OS: Bissendorf: Holzlager steht in Flammen

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Samstag rückten die Freiwilligen Feuerwehren aus Bissendorf, Schledehausen, Jeggen und die Polizei zu einem gemeinsamen Einsatz in die Feldstraße aus. Bereits auf der Anfahrt zum Einsatzort war eine Rauchentwicklung von der Wissinger Straße aus erkennbar. Bei Eintreffen der Polizei brannte auf dem betroffenen Grundstück ein Holzlager in Fachwerkbauweise und einer Größe von 3m x 6m. Die Freiwilligen Feuerwehren löschten den Brand und konnten keinen Hinweis auf eine Selbstentzündung feststellen. Einige Zeugen vernahmen vor dem Brandausbruch einen lauten Knall. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme erhärtete sich der Verdacht der Brandstiftung gegen einen 60-jähringen Bissendorfer. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde dessen Wohnung durchsucht, hierbei konnten Hinweise auf eine mögliche Tatbegehung aufgefunden werden. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Tatverdächtigen einen Wert von fast 2 Promille, er wurde für weitere Maßnahmen der Dienststelle in Melle zugeführt. Glücklicherweise kamen bei dem Feuer keine Personen oder weitere Gebäude zu Schaden. Der Brandort wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die geschätzte Schadenshöhe liegt bei 20.000 Euro.

