Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 130721-530: Gastwirt vertreibt Einbrecher

Waldbröl (ots)

Beim Einbruch in eine Gaststätte ist am Montag (12. Juli) ein Einbrecher vom Gastwirt erwischt und vertrieben worden. Der in der Hochstraße über dem Lokal wohnende Gastwirt hatte gegen 03.00 Uhr klopfende Geräusche gehört. Als er diesen nachging, traf er auf einen ca. 170 cm großen Mann, der an ihm vorbei lief und in Richtung Alte Rathausstraße flüchtete.

Bekleidet war der Täter unter anderem mit einer dunklen Kapuzenjacke sowie einer dunklen Basecap. Offenbar hatte der Täter, der eine Tür zur Gaststätte hatte aufhebeln können, keine Zeit mehr, um in der Gaststätte nach Beute zu suchen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

