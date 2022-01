Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim: verletzter Mann im Enzpark aufgefunden

Ludwigsburg (ots)

Ein Zeuge meldete am Donnerstag gegen 18:20 Uhr der Polizei, dass er beim Spielplatz "Enzpark" in der Riedstraße in Besigheim einen verletzten Mann auf dem Boden liegend vorgefunden hat. Zur Entstehung der Verletzungen war jedoch nichts bekannt. Eine hinzugerufene Rettungswagenbesatzung brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Der 51-jährige Verletzte, der der deutschen Sprache nicht mächtig ist, kann sich nach erster Befragung nicht an den Vorfall erinnern. Der Polizeiposten Besigheim, Tel. 07143 40508-0, sucht Zeugen, die bei der Aufklärung des Sachverhalts behilflich sein können.

