Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bönnigheim: Fahrzeug zerkratzt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Der Polizeiposten Kirchheim am Neckar, Tel. 07143 891060, sucht Zeugen, die Hinweise zu einer Sachbeschädigung geben können. Ein unbekannter Täter beschädigte zwischen Dienstag 20:00 Uhr und Mittwoch 13:00 Uhr einen am Fahrbahnrand geparkten BMW in der Heimsheimer Straße in Bönnigheim. Mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzte er die komplette rechte Fahrzeugseite und verursachte einen Sachschaden von rund 1.000 Euro.

