Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Einbruch in Spielcasino

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Freitag suchten noch unbekannte Einbrecher ein Spielcasino in einem Einkaufszentrum in der Ludwigsburger Innenstadt heim. Über eine Notausgangstür verschafften sich die Täter Zugang in die Spielothek. Im Innern brachen sie mit brachialer Gewalt mehrere Spielautomaten sowie zwei Münzwechselautomaten und einen Tresor auf. So erbeuteten die Täter mutmaßlich mehrere Zehntausende Euro. Das Vorgehen der Täter verursachte ein Sachschaden von rund 30.000 Euro. Die alarmierte Polizei umstellte das Gebäude. Weder im Gebäude noch im näheren Umfeld konnten die Täter im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen festgestellt werden. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidium Ludwigsburg, Tel. 0800 1100225, hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

