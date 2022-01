Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hessigheim: Geparkten Ford angefahren

Ludwigsburg (ots)

In der Ottmarsheimer Straße in Hessigheim hat ein bislang unbekannter Autofahrer zwischen Donnerstag 21:00 Uhr und Freitag 09:00 Uhr einen vor Haus Nr. 38 in einer Parkbucht abgestellten Ford angefahren und sich anschließend aus dem Staub gemacht. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, in Verbindung zu setzen.

