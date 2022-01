Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Polizei sucht Zeugen nach wiederholten Detonationen in der Oststadt

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch gegen 18:30 Uhr und am Donnerstag gegen 20:10 Uhr kam es im Bereich des Einkaufszentrums an der Ecke Friedrichstraße/Danziger Straße zu zwei kräftigen Detonationen. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass bislang unbekannte Personen dort größere Böller gezündet haben. Ob dadurch Sachschaden entstanden ist, steht derzeit noch nicht fest. Personen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Ludwigsburg-Oststadt, Tel. 07141 29920-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell