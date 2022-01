Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Diebstahl von zwei Motocross-Motorrädern

Ludwigsburg (ots)

Innerhalb der letzten Woche, zwischen Donnerstag 20.01.2022 und Donnerstag 27.01.2022, kam es in einer Tiefgarage in der Stuttgarter Straße in Böblingen zu einem Diebstahl von zwei Motocross-Motorrädern. Die beiden Krafträder standen in einer separaten Garagenbox in der Tiefgarage. Die bislang unbekannten Täter hebelten mutmaßlich das Gittertor der Garage auf und verschafften sich so Zutritt zu dem Abstellort. Wie die Maschinen abtransportiert wurden, ist bislang noch nicht bekannt. Ein Motorrad der Marke "Sherco" in den Farben blau, gelb und grau hatte einen neuen schwarzen Stoffsitzbezug. Bei dem zweiten Motorrad handelt es sich um eine rot-graue Maschine der Marke "Gasgas". An beiden Fahrzeugen waren keine Kennzeichen angebracht. Der Gesamtwert des Diebesgutes wird auf rund 7.800 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

