Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Blumengeschäft

Hagenow (ots)

Nach einem Einbruch in ein Blumengeschäft in Hagenow sucht die Polizei nun Zeugen der Tat. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zum Mittwoch im Stadtzentrum. Unbekannte Täter hatten die Scheibe der Eingangstür des Ladens in der Hirtenstraße mit einem Kanaldeckel beschädigt und sich so Zugang zum Geschäft verschafft. Im Geschäft stahlen die Täter nach ersten Erkenntnissen Bargeld. Zudem hinterließen sie erheblichen Sachschaden. Wie sich herausstellte, hatten die Einbrecher den zur Tat benutzten Kanaldeckel kurz zuvor unweit des Tatortes aus einer Straßeneinfassung entfernt. Die Kriminalpolizei sicherte am Mittwochmorgen Spuren am Tatort und ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Hinweise zu dieser Tat bzw. zu den Tatverdächtigen nimmt die Polizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310) entgegen. Möglicherweise haben Anwohner über Nacht das Klirren der durch die Täter beschädigten Türscheibe wahrgenommen.

