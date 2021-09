Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Pressemeldung der Polizeiinspektion Cuxhaven

Cuxhaven (ots)

+++Brand+++

Bülkau - Am Samstag, 11.09.2021, gegen 11.40 Uhr, geriet ein derzeit unbewohntes Einfamilienhaus in der Straße Aue aus bislang unbekannten Gründen in Brand. Durch das Feuer wurde das Einfamilienhaus massiv beschädigt und ist derzeit unbewohnbar. Der Schaden wird auf ca. 150.000 EUR geschätzt. Personen kamen durch das Feuer nicht zu Schaden. Die Brandbekämpfung vor Ort wurde durch die Freiwilligen Feuerwehren Bülkau, Kehdingbruch, Cadenberge, Belum und Wingst mit ca. 120 Kameraden bewältigt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

+++Verkehrsunfall (A27, AS Schwanewede)+++

Am frühen Morgen des 12.09.2021 gegen 04.30 Uhr, wollte eine Pkw-Fahrerin mit ihrem Peugeot an der Anschlussstelle Schwanewede in Richtung Bremen auf die Bundesautobahn auffahren. Im Kurvenverlauf der Anschlussstelle verlor die 27jährige Fahrzeugführerin aus Bremen aufgrund unangepasste Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Dabei touchierte sie rechts- und linksseitig mit der Schutzplanke. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 5500 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

+++Verkehrsunfall (A27, kurz vor der AS Schwanewede)+++

Am späten Abend des 11.09.2021 gegen 23.02 Uhr, befuhr ein 19jähriger Fahrzeugführer aus Berlin mit seinem Pkw Renault die BAB in Richtung Bremen. Vor ihm fuhr ein dunkler Pkw VW Passat, der plötzlich grundlos stark abbremste. Der Renault geriet ins Schleudern und kollidierte mit der Seitenschutzplanke. Es entstand Sachschaden an der Seitenschutzplanke und am Pkw Renault in Höhe von ca. 4000,- Euro. Personen wurden nicht verletzt. Der dunkle Pkw VW Passat entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den geschehenen Unfall zu kümmern. Zeugen die hierzu sachdienliche Angaben machen können werden gebeten sich mit der Polizei Geestland Tel. 04743-9280 in Verbindung zu setzen.

