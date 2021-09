Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Möbel und elektronische Geräte entsorgt +++ Einbruch in Ferienwohnung +++ Pkw gerät in Brand

Cuxhaven (ots)

Hagen im Bremischen. Am Morgen des 09.09.2021 wurde eine dreiste Umweltverschmutzung und Schädigung der Natur in der Gemeinde Hagen festgestellt. Im Bereich Bramstedtermoor wurde an einem Feldweg beidseitig über eine Strecke von ca. 300 Metern diverser Unrat in den hochgewachsenen Seitenraum und sich anschließenden Graben geworfen. Entsorgt wurden u.a. Geschirrspüler, Fax, Drucker, Musikanlage, diverse Pkw-Beleuchtungseinrichtungen, Kleidung und eine ehemalige Kücheneinrichtung. Es gibt den Hinweis, dass die Küchenmöbel vor sieben Jahren an ein Paar aus Neuenwalde oder Umgebung verkauft wurden. Zeugen, die in dieser Sache sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Polizeistation Hagen unter Telefon 04746/93116-0 oder das Polizeikommissariat Schiffdorf unter Telefon 04706 948-0 zu wenden.

Cuxhaven. Am Mittwoch, den 08.09.2021, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Ferienwohnung in einem Mehrparteienhaus in der Cuxhavener Straße. In der Zeit von 11:45 Uhr bis 17:00 Uhr nutzten der oder die Täter die Abwesenheit der Bewohner um die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen zu durchsuchen. Nach bisheriger Kenntnis wurde dabei hochwertiger Schmuck entwendet. Die genaue Schadenssumme ist noch nicht bekannt.

Geestland. Am Donnerstag, den 09.09.2021 geriet in Imsum ein Pkw in Brand. Kurz bevor der 36-jährige Geestländer seine Wohnanschrift in Imsum erreichte, stoppte der Pkw und ließ sich nicht mehr starten. Beim Blick unter die Motorhaube des Mercedes sah der 36-Jährige bereits Flammen. Die hinzugerufene Ortsfeuerwehr Imsum löschte den Brand ab, der Mercedes brannte jedoch komplett aus. Der geschätzte Sachschaden beträgt 7.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell