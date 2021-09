Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zeugen nach Unfall gesucht

Cuxhaven (ots)

Hagen im Bremischen. Am Mittwochmorgen (08.09.2021) gegen 10:00 Uhr wurde eine Postbotin von einem Pkw, der auf der Dorfstraße in Bramstedt in Richtung Bokel unterwegs war, erfasst. Die Postbotin stand am Heck ihres Postwagens, als ein vorbeifahrender Pkw sie mit dem Außenspiegel touchierte. Sie erlitt dabei eine Prellung am linken Arm. Der Fahrzeugführer suchte zwar das Gespräch mit der verunfallten Postbotin. Dann stieg er jedoch wieder in seinen Pkw ein und entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Im Pkw soll sich eine weitere weibliche Person befunden haben. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Hagen im Bremischen unter Telefon 04746 93116-0 oder bei der Polizei Schiffdorf unter Telefon 04706 948-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell