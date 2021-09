Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Pressemeldung der Polizeiinspektion Cuxhaven

Cuxhaven (ots)

+++Verkehrsunfall aufgrund erheblicher Alkoholbeeinflussung+++

Cuxhaven - Am Freitag, 10.09.2021 gegen 22.20 Uhr, geriet die alleinbeteiligte 30jährige Cuxhavenerin mit ihrem PKW Seat in der Deichstraße zunächst aus unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und überschlug sich schließlich mit dem Fahrzeug. Der PKW blieb anschließend auf dem Dach liegen. Die Unfallbeteiligte wurde leicht verletzt. Der Gesamtschaden beträgt ca. 9500 EUR. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die Unfallbeteiligte mit über 2 Promille stark alkoholisiert war. Weiterhin wurden Anzeichen für die Beeinflussung durch Betäubungsmittel festgestellt. Der Führerschein der Unfallbeteiligten wurde beschlagnahmt. Ergänzend wurden diverse Strafverfahren eingeleitet.

+++Brand+++

Altenwalde - Am Freitag, 10.09.2021 gegen 22.45 Uhr, geriet in der Hinrich-Ebs-Straße aus bislang unbekannten Gründen ein Carport, sowie die beiden darin abgestellten PKW in Brand. Das Feuer griff auch auf das angrenzende Einfamilienhaus über. Neben der Berufsfeuerwehr waren auch die freiwilligen Wehren Altenwalde und Mitte mit insgesamt ca. 50 Kameraden vor Ort. Die Brandursachenermittlungen der Polizei dauern an. Personen kamen durch den Brand nicht zu Schaden. Der Gesamtschaden beträgt schätzungsweise 100.000 EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell