Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Nufringen: Essen auf Herd vergessen

Ludwigsburg (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Nufringen rückte am Donnerstag gegen 14.50 Uhr mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften in die Alte Gärtringer Straße in Nufringen aus, nachdem es dort in einer Erdgeschosswohnung zu einem Brand gekommen war. Eine 19 Jahre alte Bewohnerin hatte vermutlich kurzzeitig Essen, das auf dem Herd stand, aus den Augen gelassen. In der Folge fingen Tücher Feuer, die im Bereich der eingeschalteten Herdplatte lagen. Als die Feuerwehr eintraf, war das Feuer bereits aus. Die Einsatzkräfte kümmerten sich um Belüftungsmaßnahmen. Die 19-Jährige, die leichte Verletzungen erlitt, wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sachschaden entstand keiner.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell