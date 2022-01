Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar-Pattonville: Diebstahlserie in Tiefgaragen

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag waren unbekannte Diebe in zwei Tiefgaragen in Pattonville unterwegs. In einer Gemeinschaftstiefgarage eines Wohnkomplexes in der Denverstraße brachen professionell agierende Täter drei Fahrzeuge, zwei BMW und ein Mercedes, auf. Ein vierter Mercedes wurde versucht zu knacken. Die Täter brachen ihr Vorhaben aber wohl letztlich ab. Die Unbekannten entwendeten aus zwei der PKW jeweils das komplette Lenkrad, in einem Fall bauten sie einen Airbag aus. In einer weiteren Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der John-F.-Kennedy-Allee wurden ebenfalls zwei Mercedes aufgebrochen und auch hier ein Lenkrad und ein Airbag demontiert und entwendet. Bei allen bislang registrierten Taten wurde jeweils das Schloss der Fahrertür aufgebohrt und so der Schließmechanismus überwunden. Der Wert des Diebesguts sowie der entstandene Gesamtsachschaden werden auf je mehrere Tausend Euro beziffert. Wie sich die Täter Zutritt zu den privaten Tiefgaragen verschafften, ist noch nicht geklärt. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0800 1100225, hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

