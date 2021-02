Polizei Aachen

POL-AC: Wohnmobile nicht nur bei Urlaubern sehr beliebt - Polizei warnt und gibt Tipps zum Diebstahlschutz

Aachen/StädteRegion (ots)

Wohnmobile sind seit Jahren immer beliebter werdende Reisegefährte, im letzten Jahr zog der Markt (neu und gebraucht) für diese Art von Fahrzeugen sogar noch einmal kräftig an. Und das hat auch potenzielle Diebe auf den Plan gerufen. Alleine im Jahr 2020 wurden im Bereich der Aachener Polizeibehörde gut zwei Dutzend Wohnmobile gestohlen bzw. man versuchte es.

In diesem Jahr sind es bereits sieben Fälle, einer davon am letzten Wochenende (13./14.02.2021): Zur Nachtzeit entwendeten unbekannte Täter in Aachen ein Wohnmobil, welches verschlossen auf dem Grundstück vor dem Haus stand und flohen zunächst unerkannt mit ihrer wertvollen Beute. Mittels eines GPS- Trackers konnte man es am nächsten Morgen jedoch schnell in den benachbarten Niederlanden ausfindig machen. Die niederländische Polizei stellte das Wohnmobil sicher; die Täter waren nicht mehr vor Ort. Die Aachener Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Kriminalpolizei rät:

Sichern sie ihr Wohnmobil schon von außen gut sichtbar! Nutzen Sie Parkkrallen und da wo es geht, sichern sie ihre Parkfläche mit Pollern und Licht/ bzw. Bewegungsmeldern zusätzlich ab. Weitere Möglichkeiten sind Fenster- und Türverstärkungen sowie diverse elektronische Helfer, wie Alarmanlagen, Schalter zur Unterbrechung der Stromzufuhr etc. (pw)

