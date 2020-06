Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Diebstahl im Freibad

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen sucht Zeugen, nachdem im Freibad des Revierpark Nienhausen in der Feldmark am Donnerstagabend, 25. Juni 2020, vier Jugendliche bestohlen worden sind. Gegen 18.30 Uhr befanden sich die Gelsenkirchener im Alter zwischen 17 und 20 Jahren im Schwimmbecken. Als sie dann zur Liegewiese zurückkehrten, stellten sie fest, dass ihre Rucksäcke mit Handy, Geld und Ausweispapieren gestohlen wurden. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen beim Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209/365-8112 oder bei der Kriminalwache unter -8240 zu melden. Die Polizei mahnt bei dieser Gelegenheit zur Vorsicht. Badegäste sollten so wenig Wertsachen wie möglich einpacken und diese beim Baden nie unbeaufsichtigt liegen lassen. Schließfächer sollten unbedingt genutzt werden, um Wertgegenstände sicher aufzubewahren.

