Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Rücknahme einer Öffentlichkeitsfahndung nach Räuberin

Gelsenkirchen (ots)

Unsere Öffentlichkeitsfahndung vom 25. Juni 2020, 15.54 Uhr, nach einer Verdächtigen für einen Raub zum Nachteil eines 72-Jährigen am vergangenen Samstagabend in einer Wohnung in Buer nehmen wir hiermit zurück. Die Tatverdächtige hat sich gestern Abend bei der Polizei gestellt. Es handelt sich um eine 17-jährige Bochumerin. Alle Medien, die die Fahndung elektronisch veröffentlicht haben, werden gebeten, die entsprechenden Fotos zu löschen.

