Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Leergutdiebstahl

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gelangten bislang unbekannte Täter vermutlich über den Zaun auf das Gelände einer Firma in der Eisenbahnstraße in Weil der Stadt. Aus dem Außenlager entwendeten die Einbrecher 106 Kisten mit Leergut im Gesamtwert von rund 255 Euro. Der Polizeiposten Weil der Stadt, Tel. 07033 5277-0, sucht Zeugen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell