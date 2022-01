Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg-Gültstein: Unbekannter schlägt und beißt anderen Verkehrsteilnehmer

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch kurz vor Mitternacht kam es im Bereich der Erholungsheimstraße und der Schloßstraße in Gültstein zu einer Körperverletzung, zu der die Polizei noch Zeugen sucht. Ein 33-jähriger Autofahrer und der bislang noch unbekannte Fahrer eines roten Fiat waren aufgrund einer mutmaßlichen Vorfahrtsverletzung in Streitgeraten. In dieses Streitgespräch habe sich der Beifahrer des roten Fiat eingemischt, dem 33-Jährigen einen Faustschlag ins Gesicht versetzt und ihn zweimal gebissen. Anschließend flüchteten Fahrer und Beifahrer im Fiat vom Tatort. Der leicht verletzte 33-jährige wurde in einem Krankenhaus versorgt. Polizeiliche Fahndungsmaßnahmen blieben in er Nacht ohne Erfolg. Der Beifahrer soll etwa 25 bis 35 Jahre alt und 185 cm groß und schlank gewesen sein. Er war bekleidet mit einem hellblauen Pullover mit einem roten Streifen von der Schulter bis zur Gürtellinie und auf dem Rückenteil stand ein weißer unbekannter Schriftzug. Zudem trug er eine schwarze Trainingshose mit dem seitlichen Schriftzug "Kickboxen" am Bein entlang. Bei dem roten Fiat soll es sich um ein älteres Modell eines Kleinwagens gehandelt haben. Hinweise nimmt das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0, entgegen.

